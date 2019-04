Kiel (ots) – Zwei junge Männer wurden Dienstagnachmittag am Kieler Hauptbahnhof kontrolliert. Dienstagnachmittag, 02.04.2019, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Übergang CAP/Hauptbahnhof zwei junge Männer, 17 bzw. 20 Jahre alt. Da die Beiden sich bei der Kontrolle auffällig verhielten, wurden sie mit in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof genommen. Dort stellte sich heraus, dass einer der Beiden ein Einhandmesser in der Hosentasche, der Andere ebenfalls ein Einhandmesser in einer Beintasche bei sich führte. Zusätzlich hatten die jungen Männer mehrere Behälter mit Cannabis sowie eine Cannabismühle bei sich. Die Betäubungsmittel sowie die mitgeführten Messer wurden sichergestellt, anschließend wurde der Sachverhalt an die zuständige Kriminalpolizei übergeben. Die beiden jungen Männer konnten die Dienststelle der Bundespolizei nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Quelle: presseportal.de