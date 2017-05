BPOL-KI: Kiel: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Ostuferhafen

Kiel (ots) – Der „lange Arm des Gesetzes“ griff im Kieler Ostuferhafen zu, 30 Jahre alter Litauer verhaftet. Am späten Dienstagnachmittag, 16.05.2017, führte die Bundespolizei im Ostuferhafen Kontrollen von Pkw und Lkw durch. Besonders interessierten die Beamten sich für eine Fähre, die aus Litauen kam. Dass das Interesse berechtigt war bestätigte sich wieder einmal, als ein Lkw-Fahrer aus Litauen kontrolliert wurde. Der 30-jährige hatte 2013 in Deutschland gemeinschaftlich mit Anderen einen schweren Diebstahl begangen und war Anfang 2015 zur Festnahme ausgeschrieben worden. Sein ungläubiger Blick ließ die Vermutung nahe liegen, dass er mit einer Ahndung seiner Tat überhaupt nicht mehr gerechnet hatte. In der Dienststelle der Bundespolizei wurde dem Mann der Haftbefehl in litauischer Sprache eröffnet, anschließend gab es eine „Freifahrt“ in einem Dienstfahrzeug der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt.

Quelle: presseportal.de