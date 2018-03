Kiel (ots) – 79-jähriger machte einen verwirrten, hilfebedürftigen Eindruck. Freitagvormittag, 02.03.2018, sprach ein älterer Mann im Kieler Hauptbahnhof eine Streife der Bundespolizei an. Er fand seinen Zug nicht und bat die Beamten um Hilfe. Da der ältere Herr einen verwirrten Eindruck machte, baten die Beamten ihm an, erst einmal ins Warme zu gehen und ihm dort weiter zu helfen. In den Diensträumen im Hauptbahnhof kümmerten sich die Bundespolizisten dann weiter um den Mann und überprüften auch seine Identität und seinen Wohnsitz. Dabei kam heraus, dass der ältere Herr bereits vermisst wurde. Er wohnt in einem Seniorenheim und dieses suchte schon fieberhaft nach ihm, die Temperaturen im Freien waren ja deutlich unter Null Grad. Nun erhielt der 79-jährige noch eine Fahrt im warmen Dienstfahrzeug der Bundespolizei und wurde wohlbehalten an das Personal des Seniorenheims übergeben.

Quelle: presseportal.de