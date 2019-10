Kiel (ots) – Ein schlechtes Gewissen ist kein gutes Ruhekissen. Montagvormittag, 21.10.2019, fanden die Mitarbeiter der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof vor ihrer Dienststelle ein Päckchen. Nach kurzer Begutachtung entschieden die Beamten, dass es sich um keine Gefährdungslage handelt und öffneten das Päckchen. Inhalt waren ein Brief und Diebesgut aus verschiedenen Geschäften sowie fein säuberlich aufgeführt, woher die Gegenstände stammten. In dem Brief verweist die reumütige Person darauf, dass sie seit „…1-2 Wochen nicht mehr schlafen könne und Tag und Nacht durch ein schlechtes Gewissen geplagt wird.“ Zu den Hinweisen, in denen sie auf die Herkunft der Gegenstände verweist schreibt sie weiter „…dabei werde ich euch helfen, damit ihr es nicht so schwer habt.“ Diesen Weg habe sie gewählt, da sie sich zwar entschuldigen möchte, aber befürchte, angezeigt zu werden. Da der Brief ursprünglich an die Kollegen der Polizeistation Hassee gerichtet war, wird das Päckchen mit dem Brief zusammen von der Bundespolizei an die Landespolizei weitergeleitet werden.

Quelle: presseportal.de