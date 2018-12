Kiel (ots) – Diebe wollten mit dem Zug entkommen, Bundespolizei hatte etwas dagegen. Am späten Donnerstagnachmittag, 27.12.2018, meldeten sich Kaufhausdetektive bei der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof. Sie waren in einem Geschäft im Sophienhof durch Kunden darauf aufmerksam gemacht worden, dass eine Gruppe von 4 Männern hochwertige Bekleidungsstücke sowie Rucksäcke gestohlen hätten. Es wurde beobachtet, das die beschriebene Gruppe im Hauptbahnhof den abfahrbereiten Zug nach Hamburg bestieg. Beamte der Bundespolizei verzögerten die Abfahrt des Zuges und forderten die vier Männer auf, sie zur Sachverhaltsklärung in ihre Diensträume im Hauptbahnhof zu begleiten. Bei der Überprüfung der mitgeführten Rucksäcke und des Inhaltes stellte sich dann schnell heraus, dass es sich um das Diebesgut im Warenwert von insgesamt fast 1800,- Euro handelte. Einer der Männer hatte außerdem ein Smartphone bei sich, das als gestohlen gemeldet war. Die Männer, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, konnten anhand der Videoauswertung aus dem Kaufhaus durch die Kaufhausdetektive eindeutig identifiziert werden. Nach Anzeigenerstattung und Sicherstellung der gestohlenen Gegenstände wurden die Personen und der Sachverhalt zur Durchführung weiterer Maßnahmen an die Kollegen der Landespolizei übergeben.

Quelle: presseportal.de