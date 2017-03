BPOL-KI: Kiel: Ermittlungen der Bundespolizei führen zu Festnahme einer Diebesbande in Dänemark

Kiel (ots) – 4 Männer aus Litauen wollten einen Lkw-Trailer mit Lachs im Wert von über 200.000 Euro stehlen. Anfang März fanden Ermittler der Bundespolizei im Rahmen ihrer Recherchen heraus, dass 4 Männer aus Litauen – polizeibekannt – auf unterschiedlichen Wegen nach Dänemark reisen wollten. 2 Männer reisten dann tatsächlich am 03.03. über Stockholm, die anderen Beiden über Kiel nach Dänemark. Die 4 Männer, 26, 31 und 39 Jahre alt, stehen seit längerer Zeit im Verdacht, Europaweit Lkw-Auflieger zu stehlen und nach Osteuropa zu transportieren. Die Ermittler der Bundespolizei ließen die Telefondrähte glühen und informierten ihre Kollegen in Schweden und Dänemark. So ergab sich ein abgerundetes Bild. Samstagabend, 04.03.2017, fuhr einer der Männer auf einem Parkplatz in Dänemark mit einer Zugmaschine an einen Trailer heran und koppelte diesen an seine Zugmaschine. Kurz bevor er losfahren wollte, gesellte sich dann auch noch der Pkw mit den anderen drei Männern dazu. Als Pkw und Lkw losfahren wollten, griff die dänische Polizei zu und nahm die 4 Männer vorläufig fest. Die Ermittlungen gegen die 4 Litauer dauern an. Ein schöner Erfolg und ein Beweis für die gute Zusammenarbeit von Bundespolizei sowie den dänischen und schwedischen Behörden.

Quelle: presseportal.de