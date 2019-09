Kiel (ots) – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl. Donnerstagmittag, 05.09.2019, wurde ein 31 Jahre alter Mann im Kieler Hauptbahnhof durch Bundespolizisten kontrolliert. Die Überprüfung seiner Identitätspapiere ergab, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Er war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden, hatte seine Strafe aber nicht beglichen. Demzufolge war ein Vollstreckungshaftbefehl ausgestellt worden und den forderte die Bundespolizei in ihren Diensträumen jetzt an. Dem 31-jährigen wurden zwei Alternativen eröffnet, entweder knapp 700 Euro „auf den Tisch blättern“ oder 26 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Der Mann war nicht in der Lage, seine offene Rechnung zu begleichen und „wählte“ die 26 Tage hinter „schwedischen Gardinen“. Im Anschluss wurde er durch die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: presseportal.de