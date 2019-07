Kiel (ots) – 43-jähriger war zur Zahlung einer Summe über insgesamt 2.200,- Euro verurteilt worden, hatte die Rechnung aber nicht beglichen. Dienstagmittag, 30.07.2019, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof einen 43 Jahre alten Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl existierte. Er musste die Beamten in die Diensträume im Hauptbahnhof begleiten und der Haftbefehl wurde angefordert. Der 43-jährige war bereits 2016 wegen Erschleichen von Leistungen in über 20 Fällen, gemeinschaftlichen Diebstahls sowie vorsätzlicher Körperverletzung zur Zahlung einer Geldstrafe von insgesamt etwas über 2.200,- Euro verurteilt worden. Das Geld war nicht überwiesen worden, der 43-jährige hatte allerdings auch keinen festen Aufenthaltsort und somit war der Haftbefehl erlassen worden. Nun konfrontierten die Bundespolizisten den Mann mit zwei Möglichkeiten, entweder er zahlte die Summe sofort vor Ort oder das nächste halbe Jahr – insgesamt 174 Tage – ist seine feste Adresse die Justizvollzugsanstalt. Da der 43-jährige die Summe nicht aufbringen konnte oder wollte, brachten die Bundespolizisten ihn im Laufe des Nachmittags in eine Justizvollzugsanstalt.

Quelle: presseportal.de