BPOL-KI: Kiel: Festnahme durch die Bundespolizei im Kieler Ostuferhafen

Kiel (ots) – 44 Jahre alter Niederländer soll seine Firma um fast 1.000.000 Euro betrogen haben. Freitagnachmittag, 17.03.2017, kontrollierten Bundespolizisten im Ostuferhafen in Kiel mehrere Fahrzeuge, die gerade von einer aus Litauen eingelaufenen Fähre kamen. Bei der Überprüfung der Identitätspapiere eines 44-jährigen Niederländers landeten die Beamten einen Treffer. Der Mann soll vor 6 Jahren in seinem Heimatland seine damalige Firma um fast 1.000.000 Euro betrogen haben, indem er auf Rechnungen seiner Firma seine eigene Kontonummer angab. Da vermutet wurde, dass der 44-jährige sich in die baltischen Staaten abgesetzt hatte, wurde er durch die niederländischen Behörden wegen Wirtschaftskriminalität zur Festnahme ausgeschrieben und um seine Auslieferung gebeten. In den Diensträumen der Bundespolizei wurde der Haftbefehl angefordert und dem Mann eröffnet. Am Abend wurde er dann durch die Bundespolizei auf richterlichen Beschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

