Kiel (ots) – Augenscheinlich wenig lernfähig oder lernbereit – 42-jähriger hatte noch einige „offene Rechnungen“. Dienstagabend, 25.06.2019, wurde die Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof durch die Mitarbeiter eines im Hauptbahnhof ansässigen Supermarktes um Unterstützung gebeten. Ein Mann hatte „mein und dein“ nicht unterscheiden können und wollte mit Waren den Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Streife der Bundespolizei überprüfte die Personalien des 42-jährigen und heraus kam dann, dass es sich um kein unbeschriebenes Blatt handelte. Der Mann war zur Festnahme per Vollstreckungshaftbefehl ausgeschrieben, denn er war bereits zweimal wegen Diebstahles in mehreren Fällen, versuchten Betruges, Raub sowie Unterschlagung verurteilt worden. Seine offene Freiheitsstrafe betrug immerhin noch 496 Tage, zum Haftantritt war der 42-jährige nicht erschienen. Somit war der Vollstreckungshaftbefehl erlassen worden und heute war nun „Zahltag“. In den Diensträumen der Bundespolizei wurde der Haftbefehl angefordert und dem Mann eröffnet. Anschließend wurde er direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Quelle: presseportal.de