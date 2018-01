Kiel (ots) – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl. Samstagabend, 20.01.2018, wurde ein junger Mann, 22 Jahre alt, durch die Bundespolizei vor dem Kieler Hauptbahnhof festgenommen. Der junge Mann war kurz vorher als Beteiligter an einer Schlägerei aufgefallen. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass er kein „unbeschriebenes Blatt“ war, denn gegen ihn lag auch noch ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Er war Mitte 2017 wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 600 Euro verurteilt worden, seine Rechnung hatte er aber nicht beglichen. Da sein Aufenthaltsort nicht bekannt war, war er zur Festnahme ausgeschrieben worden. Nun musste er die Beamten in die Diensträume begleiten, was ihm augenscheinlich nicht gefiel. Da er sich aggressiv verhielt und stark alkoholisiert war – ein Atemalkoholtest ergab 2,07 Promille – mussten ihm Handfesseln angelegt werden. In den Diensträumen der Bundespolizei forderten die Beamten dann zur Bestätigung der Haftfähigkeit einen Amtsarzt an. Nachdem Dieser „grünes Licht“ für die Inhaftierung gegeben hatte, lieferten die Bundespolizisten den aufsässigen jungen Mann für die nächsten 50 Tage in der Justizvollzugsanstalt ab.

Quelle: presseportal.de