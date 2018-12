Kiel (ots) – Donnerstagmorgen, 27.12.2018, kurz nach Mitternacht, musste der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpress aus Richtung Flensburg, kurz hinter dem Kieler Bahnübergang Hasseldieksdammer Weg, eine Schnellbremsung einleiten. Die Bundespolizei wurde darüber informiert, dass sich im Gleisbett ein Hindernis befand. Die Streife stellte fest, dass es sich bei dem Hindernis um einen Einkaufswagen handelte, der von dem Zug überfahren wurde. Die Metallteile des Einkaufswagens verkeilten sich unter dem Regionalexpress, so dass die Reisenden den Zug verlassen und mit Taxen weiterfahren mussten. „Wir warnen ausdrücklich davor, Gegenstände in die Gleise zu legen. Die Züge fahren mit hoher Geschwindigkeit und Reisende in den Zügen können durch erforderliche Schnellbremsungen gefährdet werden. Wenn, wie in diesem Fall, ein Einkaufswagen überfahren wird, können umherfliegende und scharfkantige Teile unkalkulierbare Schäden und Verletzungen verursachen. Die Kosten können für den oder die Verursacher erheblich sein.“

Quelle: presseportal.de