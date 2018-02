Kiel (ots) – 54-jähriger Kieler überquerte am Kieler Hauptbahnhof mehrere Gleise, Verspätung durch Nothalt bei vier Zügen. Am Dienstag, 20.02.2018, gegen Mittag, wurde die Bundespolizei in Kiel telefonisch darüber informiert, dass ein Mann kurz vor dem Hauptbahnhof mehrere Gleise zu Fuß überqueren würde. Sämtliche Züge erhielten sofort in Rücksprache mit der Notfallleitstelle der Bahn einen Nothalt, insgesamt entstand eine Verspätung von 27 Minuten. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann, der sich gerade auf Höhe Provinzial Parkplatz mit einem Fahrrad entfernen wollte, in Empfang. In den Diensträumen wurde der 54-jährige mit dem Sachverhalt konfrontiert und beanzeigt. Der Mann konnte „die Umstände“ überhaupt nicht verstehen, gab an, sich auszukennen und in den Gleisen Flaschen gesammelt zu haben. Er wurde durch die Bundespolizisten eingehend belehrt und konnte die Diensträume nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. „Wir warnen ausdrücklich vor derart unvernünftigem und gefährlichem Verhalten. Ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr kann mit Geldstrafe oder, je nach verursachtem Schaden, mit Haftstrafe bestraft werden.“

Quelle: presseportal.de