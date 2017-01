BPOL-KI: Kiel: Kieler Hauptbahnhof war drei Stunden gesperrt

Kiel (ots) – Verdächtiger Gegenstand sorgte Montag früh für Aufregung. Montagmorgen, 23.01.2017, sorgte ein Karton für eine Sperrung des Kieler Hauptbahnhofes. Gegen 02.00 Uhr fiel der Karton, der auf einem Tisch abgestellt war, Beamten der Bundespolizei auf. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass einer Streife der Landespolizei kurze Zeit vorher ein Mann aufgefallen war, der mit einem solchen Karton auf der Schulter in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Da der Karton mitten im Bahnhof auf einem Tisch abgestellt war und Niemandem vor Ort zugeordnet werden konnte, wurde der Hauptbahnhof weiträumig durch die Landespolizei abgesperrt, die Bundespolizei veranlasste die Räumung des Bahnhofes. Der Zugverkehr von und nach Kiel wurde ebenfalls gestoppt. Da der Nahverkehr um diese Uhrzeit nur begrenzt unterwegs ist, hielten sich die Auswirkungen in Grenzen. Die Entschärfer röntgten den Karton und werteten die Bilder aus und überzeugten sich anschließend noch persönlich von der Tatsache, dass sich in dem Karton lediglich ein Durchlauferhitzer befand. Um 04.50 Uhr wurden die Absperrmaßnahmen durch Landes- und Bundespolizei aufgehoben, die Bundespolizei ließ den Zugverkehr von und nach Kiel wieder anrollen.

Quelle: presseportal.de