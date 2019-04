Kiel (ots) – Kontrolle im Hauptbahnhof führte zu Freifahrt im Dienstfahrzeug zur JVA. Mittwochmittag, 03.04.2019, wurde im Kieler Hauptbahnhof ein 31 Jahre alter Mann durch Bundespolizisten kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er war wegen Sachbeschädigung zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 300,- Euro verurteilt worden, war seiner Zahlungsverpflichtung allerdings bisher nicht nachgekommen. Demzufolge war ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen worden und der enthielt zwei Alternativen, 300 Euro auf den Tisch oder 30 Tage „schwedische Gardinen“. Dies wurde dem 31-jährigen Kieler in den Diensträumen der Bundespolizei eröffnet, er entschied sich für die 30 Tage Haft und wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Anschließen veranlasste die Bundespolizei die Löschung der Fahndungsausschreibung.

Quelle: presseportal.de