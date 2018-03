Kiel (ots) – Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 27-jährigen Kieler Montagnachmittag, 26.03.2018, kontrollierten Bundespolizisten am Kieler Hauptbahnhof einen jungen Mann, der über einen externen Lautsprecher sehr laute Musik hörte. Bei der Überprüfung seiner Identitätspapiere stellte sich heraus, dass gegen den 27-jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er war im Februar wegen Sachbeschädigung zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von knapp 1000 Euro verurteilt worden. Da er weder die Summe gezahlt noch die Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen angetreten hatte, war er zur Festnahme ausgeschrieben worden. Nun also musste er die Bundespolizisten in deren Diensträume am Hauptbahnhof begleiten, die Beamten forderten den Haftbefehl an und eröffneten diesen dem 27-jährigen. Der Mann zuckte mit den Achseln, konnte oder wollte nicht zahlen und so lieferten die Bundespolizisten ihn in die Justizvollzugsanstalt ein.

Quelle: presseportal.de