Kiel (ots) – Landesweite Präventionsaktion von Bundespolizei und Deutscher Bahn unter der Überschrift: „Schlauer gegen Klauer“ – Aufklärung für Bahnreisende Gerade in der Vorweihnachtszeit sind Bahnhöfe stark frequentiert. Die erhöhte Zahl an Reisenden wird durch Taschendiebe ausgenutzt, um Gepäck- und Taschendiebstähle zu begehen. Um Bahnreisende auf diese Gefahren hinzuweisen, planen Bundespolizei und die Deutsche Bahn eine landesweite Aufklärungsaktion in Schleswig-Holstein. Diese wird in den Bahnhöfen Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg stattfinden. Dabei soll in Gesprächen mit Bahnreisenden auf die Methoden der Taschendiebe hingewiesen werden – eigene, leicht durchführbare Schutzvorkehrungen werden durch Bundespolizisten gezeigt. Zusätzlich werden Bundespolizisten und Mitarbeiter der Deutschen Bahn Themen-Flyer an Reisende verteilen. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich am Samstag, den 01.12.2018 in der Zeit von 09.00 bis 15.00 Uhr ein Bild von dieser Aktion zu machen. In den jeweiligen Bahnhöfen stehen Pressesprecher und Präventionsbeauftragte der Bundespolizei für Fragen zur Verfügung. Anmeldungen und Nachfragen für die Bahnhöfe Kiel und Lübeck bitte unter 0431 / 98071 – 119 Gerhard.Stelke@polizei.bund.de Anmeldungen für die Bahnhöfe Neumünster und Flensburg bitte unter 0461/ 31 32 – 104 oder Hanspeter.schwartz@polizei.bund.de

Quelle: presseportal.de