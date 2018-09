Kiel (ots) – 40-jährigem war das warme Spätsommerwetter wohl zu Kopf gestiegen. Sonntagabend, 09.09.2018, wurde ein 40 Jahre alter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz dabei beobachtet, wie er an einem Pkw einen Außenspiegel abtrat. Das warme Spätsommerwetter hatte bei ihm wohl den Adrenalinspiegel nach oben getrieben, denn er war – mitten in der Stadt – mit bloßem Oberkörper unterwegs. Der Zeuge informierte die Bundespolizei im Hauptbahnhof, von dort wurde sofort eine Streife zum Bahnhofsvorplatz geschickt. Dort angekommen sahen die Bundespolizisten den Beschuldigten in Richtung Sophienblatt laufen, er war ja relativ leicht zu erkennen. Die Bundespolizisten bewiesen ihr Sprintvermögen und holten den Beschuldigten auf Höhe einer Apotheke ein. Der Mann nahm sofort eine Drohposition ein und beschimpfte die an dem Sachverhalt beteiligten Beamten verbal aufs übelste. Nachdem die Bundespolizisten Zwangsmaßnahmen angedroht hatten, wurde der 40-jährige zu Boden gesprochen und dort fixiert – seinen Beschimpfungen gegenüber einer an den Maßnahmen beteiligten Beamtin tat dies keinen Abbruch. Anschließend wurde der Mann zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben und abtransportiert.

Quelle: presseportal.de