BPOL-KI: Kiel: Schließfach im Hauptbahnhof enthielt wertvolles Diebesgut

Kiel (ots) – 35.000 Euro teure Bronzestatue erwies sich als gestohlen. Mittwochmittag, 11.01.2017, öffnete ein Mitarbeiter der DB AG im Kieler Hauptbahnhof ein durch Zeitablauf gekennzeichnetes Schließfach. Im Schließfach befand sich eine in eine Stofftasche eingewickelte Bronzestatue. Der DB-Mitarbeiter übergab die Statue an die Bundespolizei im Hauptbahnhof. Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass es sich vermutlich um eine aus einem Kieler Hotel entwendete Bronzestatue im Wert von 35.000 Euro handelt. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt durch die Bundespolizei an die Kriminalpolizei in Kiel übergeben.

Quelle: presseportal.de