Kiel (ots) – 23-jähriger rauchte Joint vor dem geöffneten Fenster der Diensträume der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof. Dumm gelaufen – am Freitagabend, 05.04.2019, drang eindeutiger Geruch durch das auf Kipp geöffnete Fenster der Bundespolizei im Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten hatten den „richtigen Riecher“. Am Ausgang Sophienblatt, Höhe der Fenster der Bundespolizei, hatte sich ein junger Mann nichtsahnend einen Joint angezündet und konsumierte diesen seelenruhig. Der „Genuss“ hatte dann jedoch ein abruptes Ende, als plötzlich zwei Bundespolizisten vor ihm standen und ihn kontrollierten. Den Joint war er los und einen Besuch in den Diensträumen hatte er nun vor sich. Dort angekommen wurde er durchsucht, seine Personalien wurden überprüft, er erhielt eine Strafanzeige, der Joint wurde sichergestellt/eingezogen. Den Wochenendbeginn hatte der 23-jährige sich wohl anders vorgestellt.

Quelle: presseportal.de