Kiel (ots) – Pech hatte eine 53 jährige Frau, als sie Sontag gegen 15:00 Uhr am Hauptbahnhof Kiel von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert wurde. Ein Abgleich ihrer Personalien, erbrachte für sie einen Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Kiel. Die Frau wurde durch ein Gericht in Kiel 2017 zu einer Geldstrafe in Höhe von 650EUR verurteilt. Leider hatte sie bis zum heutigen Tag diese nicht beglichen. Nun war Zahltag, aber auch am Sonntag war sie nicht in der Lage die Geldstrafe zu zahlen. Die 53 Jährige durfte in das Dienstkfz der Bundespolizei steigen und die Fahrt ging geradewegs in die JVA Lübeck. Hier muss sie jetzt die Ersatzfreiheitsstrafe von 46 Tagen antreten.

Quelle: presseportal.de