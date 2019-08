Kiel (ots) – Der Mann klingelte Freitagmorgen bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Freitagmorgen, 09.08.2019, gegen 03.00 Uhr, erschien ein Mann in den Diensträumen der Bundespolizei am Lübecker Hauptbahnhof. Er klagte über Schmerzen im Bauchbereich und bat die Beamten um Hilfe. Die Beamten schlugen vor, ärztliche Hilfe zu besorgen, womit der Mann auch einverstanden war, also wurde ein Rettungswagen angefordert. Da der Mann nach Alkohol roch, fragten die Bundespolizisten, ob er mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden sei. Das Ergebnis verschlug dann allerdings auch den Beamten kurzfristig den Atem, es waren fast 4 (3,97 Promille). Da die Überprüfung der Personalien ergab, dass der 29-jährige 2 Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung hatte, wurde er nach seiner postalischen Erreichbarkeit gefragt, die der Mann den Beamten problemlos angab. Als der Rettungswagen eintraf, wurde der 29-jährige zur genaueren Untersuchung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Ob zu den Bauchschmerzen einige Stunden später noch erhebliche Kopfschmerzen dazugekommen sind ist nicht bekannt, aber denkbar.

Quelle: presseportal.de