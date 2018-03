Kiel (ots) – Samstagvormittag, 24.03.2018, wurde eine Streife der Bundespolizei am Bahnhaltepunkt Lübeck-Kücknitz durch einen aufgeregten Mann angehalten und um Hilfe gebeten. Der 59-jährige gab an, am Haltepunkt Skandinavienkai seine Tasche mit wichtigen Unterlagen stehengelassen zu haben. Die Bundespolizisten machten sich nach einer Beschreibung der Tasche sowie des Inhaltes sofort auf den Weg und konnten die Tasche tatsächlich sicherstellen. Nach Überprüfung des Inhaltes (u.a. Laptop, Bargeld, Fährtickets) konnte die Tasche kurze Zeit später wieder an den dankbaren und überaus erleichterten Eigentümer übergeben werden, der den Beamten die Vollständigkeit des Inhaltes der Tasche bestätigte. Die Polizei – dein Freund und Helfer!

Quelle: presseportal.de