Kiel (ots) – Das war wohl der falsche Schlafplatz! Durchaus ungewöhnlich ist es für einen 33-jährigen Lübecker in den frühen Morgenstunden des 12.06.2018 gelaufen. Eigentlich wollte er sich nur eine Mütze Schlaf gönnen und legte sich auf eine Sitzbank in der Wandelhalle des Lübecker Hauptbahnhofs. Er wusste wohl nicht, dass die Bundespolizei den Bahnhof auch nachts bestreift. Kurze Zeit später bemerkte dann eine Streife der Bundespolizei den Mann und übernahm den „Weckdienst“. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass er schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ungewöhnlich erschien es der Streife jedoch, dass der Mann ein neuwertiges Damenrad mit sich führte. Einen Eigentumsnachweis konnte er nicht erbringen und gab auf eindringliche Nachfrage schießlich an, dass das Rad nicht ihm gehöre, sondern er es im Lübecker Innenstadtbereich „mitgenommen“ habe. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Mann konnte nach Anzeigenfertigung die Dienststelle der Bundespolizei wieder verlassen.

Quelle: presseportal.de