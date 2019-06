Kiel (ots) – 45-jähriger hatte einiges auf dem Kerbholz. Freitagabend, 21.06.2019, kurz vor Mitternacht, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Lübecker Hauptbahnhof einen Mann mittleren Alters. Bei der Überprüfung der Identität stellte sich heraus, dass gegen den 45-jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war 2017 wegen gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit Beleidigung und zusätzlich wegen Erschleichens von Leistungen (schwarzfahren) in acht Fällen zu einer Haftstrafe von insgesamt neun Monaten verurteilt worden. Da der 45-jährige nicht zum Haftantritt erschienen war, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben und nun war „Zahltag“. Er musste die Bundespolizisten in deren Diensträume begleiten, dort wurde der Haftbefehl angefordert und eröffnet. Anschließend gab es dann noch eine Freifahrt im Dienstfahrzeug der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt.

Quelle: presseportal.de