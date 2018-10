Kiel (ots) – Lokführer leitet Schnellbremsung ein und verhindert Schlimmeres Am Nachmittag des 21.10.2018 zeigte ein Lokführer der DB Regio AG bei der Bundespolizei in Lübeck an, dass eine Weiche am Hauptbahnhof Lübeck offenbar vorsätzlich verstellt worden war. Er teilte mit, dass eine kurz zuvor problemlos überfahrene Weiche durch eine unbekannte Person verstellt wurde. Auf der Rückfahrt über diese Weiche, erkannte der Lokführer, dass sich die Weiche in einer falschen Position befand. Durch die eingeleitete Schnellbremsung konnte die Lok rechtzeitig zum Stehen gebracht werden. Wäre der Lokführer nicht so aufmerksam gewesen und hätte nicht geistesgegenwärtig reagiert, wäre eine Entgleisung der Lok die Folge gewesen. Bei der Weiche handelt es sich um eine manuell zu verstellende Weiche, somit scheidet eine Fehlbedienung durch ein Stellwerk aus. Ob die Tat mit Jugendlichen in Verbindung steht, die kurz zuvor unerlaubt in dem Bereich aufhältig waren, wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben machen können. Hinweise nimmt die sachbearbeitende Dienststelle der Bundespolizei Kiel, unter der Telefonnummer 0431 98071 – 0 entgegen.

Quelle: presseportal.de