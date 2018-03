Kiel (ots) – 33-jähriger fuhr Schranke am Bahnübergang Niendorfer Str. ab. Am vergangenen Freitagnachmittag, 02.03.2018, wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass ein Pkw gegen eine Schranke gefahren sei. Bei Eintreffen einer Streife am Unfallort, waren bereits Beamte der Landespolizei vor Ort und regelten den Straßenverkehr. Ein junger Mann hatte mit seinem Pkw die Niendorfer Straße in Lübeck befahren und war bei Annäherung an den Bahnübergang nach eigener Aussage durch die tiefstehende Sonne derart geblendet worden, dass er die geschlossene Schranke nicht sah. Er fuhr gegen den Schlagbaum, dieser brach durch den Aufprall ab. Glücklicherweise fuhr zum unmittelbaren Zeitpunkt des Aufpralls kein Zug vorbei, dennoch zitterten dem Unfallverursacher wohl gewaltig die Knie. Die Beamten vor Ort dokumentierten die Schäden am Bahnübergang sowie am Pkw, die Schrankenanlage wurde repariert und nach gut zwei Stunden war der Schaden wieder behoben.

Quelle: presseportal.de