Kiel (ots) – 27-jähriger Rumäne suchte mit Kleintransporter einen Schlafplatz – Brücke war zu niedrig „Man sollte die Abmessungen seines Fahrzeugs kennen!“ Dienstagabend, 31.07.2018, kurz vor Mitternacht, suchte ein Mann einen Abstellplatz für sein Fahrzeug, um in seiner Schlafkoje zu übernachten. Höhe der Weichselstrasse in Lübeck wurde er beim Unterqueren der Bahnbrücke wieder hellwach, denn sein Fahrzeug war etwas zu hoch. Es gab ein hässliches, schleifendes Geräusch, als die über der Fahrerkabine befindliche Schlafkabine Kontakt mit der Brücke hatte und darunter entlang schrammte. Der hinter der Fahrerkabine befindliche Planenaufbau wurde nach hinten verschoben. Jeweils eine Streife der Landes- und der Bundespolizei waren vor Ort, die Bundespolizei nahm den Sachverhalt auf. Die Brücke wies lediglich kleine Farbanhaftungen auf, am Fahrzeug waren Lackabplatzungen, Schrammen und der verschobene Planenaufbau zu verzeichnen. Ob der 27-jährige in dieser Nacht dann noch in den Schlaf gekommen ist, ist nicht bekannt.

Quelle: presseportal.de