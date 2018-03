Kiel (ots) – Samstagmittag, 24.03.2018, wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass eine männliche Person in Travemünde nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in eine Regionalbahn Richtung Lübeck gestiegen sei. Da für die beschuldigte Person außerdem eine Personenbeschreibung vorlag, machten sich Streifen der Bundespolizei sofort auf den Weg, die Haltepunkte des Zuges zu überwachen. Zusätzlich gab es noch den Hinweis, der Mann solle eine Waffe bei sich haben. Als der besagte Zug in den Lübecker Hauptbahnhof einlief, erkannten Beamte der Bundespolizei dann tatsächlich den beschuldigten Mann, einen 56-jährigen lettischen Staatsbürger. Die Überprüfung des Mannes in der Dienststelle zeigte dann, dass der 56-jährige so einiges auf dem Kerbholz hatte. Er wurde bereits mit mehreren Taten in Verbindung gebracht, unter anderem mit Einbruchsdelikten sowie schwerem Bandendiebstahl. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Bundespolizisten eine Gaspistole sowie mehrere Einbruchswerkzeuge. Außerdem hatte der 56-jährige mehrere Schmuckgegenstände, eine höhere Summe an Bargeld sowie einen Schließfachschlüssel bei sich. In dem Schließfach, das zu dem Schlüssel gehörte, befanden sich dann noch zwei Rucksäcke. Zuständigkeitshalber wurden der Mann und die gefundenen Gegenstände dann im Laufe des Nachmittags durch die Bundespolizei an die Landespolizei übergeben.

Quelle: presseportal.de