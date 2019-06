Kiel (ots) – 77-jährige stürzte beim Aussteigen aus dem Zug. Aufregung am Donnerstagvormittag, 27.06.2019, am Travemünder Strandbahnhof. Nachdem der Regionalexpress gegen 10.30 Uhr in den Bahnhof eingelaufen und zum Stehen gekommen war, wollte eine Lübeckerin den Zug verlassen und kam dabei ins straucheln. Dadurch geriet sie mit dem Bein zwischen Zug und Bahnsteigkante und stürzte mit dem Oberkörper auf den Bahnsteig. Durch den Sturz zog sich die 77-jährige Sturz blutende Verletzungen an den Beinen zu. Rettungskräfte, sowie Kräfte der Landes- und der Bundespolizei waren schnell vor Ort und nahmen den Sachverhalt auf. Zur Versorgung der Verletzungen und genauer Untersuchung wurde die Frau mit einem RTW in eine Klinik gefahren.

Quelle: presseportal.de