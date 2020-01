Erneut Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in MV Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi soll den öffentlichen Nahverkehr in großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns vom frühen Morgen an lahmlegen. Im Gegensatz zum Warnstreik am Donnerstag vergangener Woche, der bis 10.00 Uhr begrenzt war, soll der Ausstand nun den ganzen Tag dauern. Verdi hat rund 150

Prozess um zerstückelte Leiche: Angeklagter will aussagen Im Prozess um eine zerstückelte und einbetonierte Leiche in Schleswig-Holstein will der Hauptangeklagte sein Schweigen brechen. Nach Gerichtsangaben kündigte die Verteidigung des 47-Jährigen an, dass ihr Mandant sich am heutigen Donnerstag erstmals zu den Vorwürfen vor der Schwurgerichtskammer in It

CDU und Linke starten offiziell in Bürgerschaftswahlkampf Gut vier Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg starten CDU und Linke heute offiziell die heiße Wahlkampfphase. Die CDU bietet bei einer Veranstaltung den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden Armin Laschet als prominenten Wahlkampfhelfer für Spitz

Landtag berät über Tierheime und Gleichstellung Mit Problemen bei der Förderung von Tierheimen befasst sich heute der Landtag in Kiel. Eine Kleine Anfrage des SSW hatte ergeben, dass die Landesmittel für Investitionen nur zu einem Bruchteil abgerufen werden. Demnach wurden von 250 000 Euro, die das Land 2019 bereitgestellt hatte, nur 7300 Euro an

Jan Fedder (†64): Friedhof in Hamburg zieht Konsequenzen aus Fan-Ansturm Der verstorbene Schauspieler Jan Fedder sollte seine letzte Ruhestätte in Hamburg auf dem Friedhof Ohlsdorf finden. Doch von Ruhe kann offenbar keine Rede sein. Wegen des großen Fanandrangs am Grab des verstorbenen Schauspielers Jan Fedder hat der Parkfriedhof Hamburg-Ohlsdorf offenbar Konsequenze

Holstein Kiel gewinnt Test gegen Estlands Meister Holstein Kiel ist eine Woche vor Fortsetzung der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga in Form. Die Schleswig-Holsteiner gewann am Mittwochabend im heimischen Holstein-Stadion ein Testspiel gegen den estnischen Rekordmeister FC Flora Tallinn verdient mit 3:2 (2:2). Die Tore für die Gastgeber erziel

Schleswig-Holstein will Nutzung von E-Scooter fördern Die Jamaika-Koalition will die Nutzung von E-Tretrollern in Schleswig-Holstein erleichtern. Nach Ansicht von CDU, Grünen und FDP sollen E-Scooter und Co. in die Verkehrsplanung aufgenommen werden und der Bau von Abstellmöglichkeiten an zentralen Orten unterstützt werden. "Wir brauchen eine andere Au

Hamburg: Maximilian Franzke wechselt zum FC St. Pauli Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 17.38 Uhr: Das war es für heute vom Sport in Hambur

Dummer Partyspaß: Lübecker beschmiert Blitzer mit Farbe Farbtropfen auf dem Boden haben die Polizei in Lübeck geradewegs zu einem 18-Jährigen geführt, der einen mobilen Blitzer der Hansestadt Lübeck mit blauer Farbe beschmiert hatte. Als die Beamten bei ihm eintrafen, hatte ihn jedoch bereits die Reue gepackt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Mit Schw