Kiel (ots) – Anlässlich der Travemünder Woche wird die Bundespolizei ihre Präsenz sowohl im und am Lübecker Hauptbahnhof wie auch an den Haltestellen in und nach Travemünde deutlich erhöhen. Anlassbezogen werden auch Züge der Deutschen Bahn durch Beamte der Bundespolizei begleitet. „Wir weisen darauf hin, dass es in den Tagen der Travemünder Woche, also vom 19.07. – 28.07.2019, auch dazu kommen kann, dass mitgeführte Gepäckstücke wie z.B. Rucksäcke oder andere größere Behältnisse situations- und anlassbezogen durch Beamte*innen der Bundespolizei kontrolliert werden. Wir möchten durch unsere Präsenz und unsere Maßnahmen mit dazu beitragen, dass insbesondere die bahnreisenden Besucher dieses großen Events sich sicher fühlen und einen oder mehrere Tage in Lübeck bzw. Travemünde genießen können. Um die Arbeit der Jugendschutzstreifen zu unterstützen, werden wir als zusätzlichen Service im Lübecker Hauptbahnhof und am Strandbahnhof in Travemünde mit „Kundenstoppern“ in 10 Sprachen auf das Jugendschutzgesetz hinweisen und dieses als Flyer ggf. auch verteilen. Wir wünschen allen Besuchern der Travemünder Woche viel Spaß und tolle Veranstaltungen. “

Quelle: presseportal.de