Kiel (ots) – Das warme Wetter trug wohl mit dazu bei, dass die Stimmung gut und die Lust auf Stress gering war. Die 129. Travemünder Woche ist vorbei, das Fazit der für die Sicherheit der Bahnstrecke Lübeck – Travemünde zuständigen Bundespolizei fällt positiv aus. „Natürlich hatten wir wie in jedem Jahr wieder mit Personen zu tun, die ihren Alkoholkonsum nicht „im Griff“ hatten und über die Stränge schlugen, aber die Einsätze verliefen im Gegensatz zu den vergangenen Jahren weniger aggressiv. Unsere Präsenz sowohl in den Bahnhöfen als auch in stark frequentierten Zügen wurde überwiegend positiv zur Kenntnis genommen und respektiert. Besonders nach den Vorfällen in Kücknitz am ersten Tag der TW hatten wir unsere personelle Aufstellung nochmals überprüft und sehen uns im Nachhinein darin bestätigt, durch deeskalierendes Verhalten und sichtbare Präsenz vorbeugend zu reagieren.“ Delikte wie fehlende Fahrscheine, Körperverletzungen, Beleidigungen und Widerstand kamen zwar auch in diesem Jahr vor, hielten sich aber im Vergleich zu letztem Jahr in Grenzen. So kann es gerne bei der 130. Travemünder Woche im kommenden Jahr weitergehen.

Quelle: presseportal.de