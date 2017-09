Kiel (ots) – Kinder und Jugendliche umgehen teilweise die geschlossenen Schranken und laufen über die Gleise. Die Bundespolizei hat in den vergangenen Tagen wiederholt Bürgerhinweise erhalten, dass Kinder und Jugendliche am Bahnhaltepunkt Pönitz trotz geschlossener Schranken die Bahngleise überschreiten oder, um den Bahnsteig zu wechseln, in das Gleisbett springen und an der anderen Seite wieder herausklettern. Mehrere Eltern haben dies Verhalten anderer Kinder auch schon beobachtet und befürchten nun, dass auch jüngere Kinder das Fehlverhalten der anderen nachahmen könnten. „Wir warnen ausdrücklich vor derartigem Fehlverhalten und fordern Eltern und Erziehungsberechtigte auf, mit ihren Kindern zu sprechen und sie über die Gefahren aufzuklären. Vom Bahnhaltepunkt Pönitz fahren viele SchülerInnen zu Schulen in Richtung Eutin/Plön bzw. Bad Schwartau/Lübeck. Die Bundespolizei klärt in jedem Jahr an zahlreichen Schulen über die Gefahren an Bahnanlagen auf. Wir werden in den kommenden Wochen im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten unsere Präsenz am Bahnhaltepunkt Pönitz verstärken, über die Gefahren aufklären aber ggf. auch Verwarngelder abverlangen. Bei einer unerlaubten Gleisüberschreitung handelt es sich zwar um eine Ordnungswidrigkeit, bei einer weitergehenden Gefährdung kann jedoch auch ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr mit weitergehenden Konsequenzen bzw. Kosten daraus werden.“

Quelle: presseportal.de