Kiel (ots) – 26-jähriger fiel ins Gleis und kam alleine nicht wieder heraus. Samstagmorgen, 26.08.2017, gegen 01.30 Uhr, wurde die Bundespolizei telefonisch darüber informiert, dass der Triebfahrzeugführer eines aus Lübeck kommenden Regionalexpress bei Einfahrt in den Bahnhof Raisdorf eine im Gleisbereich liegende Person erkannt hatte. Er konnte den Regionalexpress rechtzeitig halten, die Bundespolizei veranlasste eine Sperrung der Strecke. Der Triebfahrzeugführer half dem Mann aus dem Gleisbereich und übergab ihn an die Besatzung eines inzwischen angeforderten Rettungswagens. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Schutzengel des Mannes wohl außer äußerlichen Blessuren ernsthafte Verletzungen verhindert hatte, wurde der 26-jährige – eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,67 Promille – an seine mittlerweile durch die Landespolizei informierte Mutter übergeben. Nach 45 Minuten konnte die Strecke wieder freigegeben werden, der 26-jährige wird allerdings durch die Bundespolizei mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr konfrontiert werden.

Quelle: presseportal.de