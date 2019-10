Nach Streit in Disko: Schleswiger durch ein Messer verletzt Schleswig (dpa/lno) - Ein 27-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Schleswig durch Messerschnitte verletzt worden. In der Nähe des Tatorts seien am Sonntag vier flüchtende Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag. Sie kamen nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß.

Enttäuschendes Tennis-Jahr: Kerber beendet Saison - Trainer-Lösung noch immer nicht fix Stuttgart (dpa) - Angelique Kerber hat ihr enttäuschendes Tennis-Jahr vorzeitig beendet. Wie das Management der deutschen Nummer eins bestätigte, wird die 31 Jahre alte Kielerin in diesem Jahr kein weiteres Turnier mehr bestreiten. Die Teilnahme an der WTA-Veranstaltung in Luxemburg in dieser Woche

Weltkriegs-Bombe in Hemmingstedt entdeckt In Hemmingstedt bei Heide (Kreis Dithmarschen) ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Sprengkörper befindet sich nicht auf dem Gelände der örtlichen Erdölraffinerie, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe am Montag sagte. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht

Schleswig-Holstein kauft 55 Akku-Elektrozüge Bereits in gut drei Jahren sollen die ersten Akku-Elektrozüge durch Schleswig-Holstein rollen. "Mich freut besonders, dass diese Lösung auch so wirtschaftlich ist", sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag unterzeichnete der Ressortchef gemeinsam mit dem De

Haftbefehlt nach Morddrohung gegen Ex-Partnerin Die Polizei hat gegen einen 37-jährigen Mann, der mit der Ermordung seiner Ex-Freundin gedroht hatte, nun Haftbefehl erlassen. Der Mann aus Frankfurt (Oder) hatte am Samstag bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, er sei auf dem Weg zu seiner früheren Partnerin, um diese zu erschießen. Die Einsatz

Doll und Labbadia glauben an den HSV: "Es geht nach oben" Die ehemaligen HSV-Trainer Thomas Doll und Bruno Labbadia sind optimistisch, dass dem Hamburger SV im zweiten Jahr die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gelingen wird. "Der HSV wirkt unter Trainer Dieter Hecking sehr stabil", sagte Doll am Sonntag beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart. "Man

Suchaktion wegen Meldung über möglichen Absturz eingestellt Grömitz (dpa/lno) - Knapp viereinhalb Stunden lang hat ein Großaufgebot an Rettungskräften aufgrund eines Zeugenhinweises nach einem möglicherweise in der Ostsee abgestürzten Flugzeug gesucht. Am Nachmittag wurde die Suche vor Grömitz und Großenbrode (Kreis Ostholstein) schließlich eingestellt. "Es

Auf dem Weg nach Polen: US-Truppen in Brandenburg unterwegs Auf ihrem Weg Richtung Polen werden US-Truppen auch Brandenburg durchqueren. Sie seien auf der Autobahn 2 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unterwegs, sagte ein Sprecher des Landeskommandos Brandenburg am Montag. Die rund 440 Soldaten mit rund 220 Radfahrzeugen werden laut Angaben keine Rast

"10kap"-Rennen: Neues Laufformat wird in Hamburg getestet Hamburg (dpa/lno) – Im Inselpark Wilhelmsburg wird am 20. Oktober ein neues Laufformat getestet. Dann feiert das "10kap" seine Premiere in der Hansestadt. Bei dem Handikaprennen über zehn Kilometer - deshalb "10kap" - erfolgt ein altersabhängiger Start. So dürfen die ältesten Teilnehmer um 11.00 Uhr