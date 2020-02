Fußmatte brennt: Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung In einem Mehrfamilienhaus in Lübeck haben Unbekannte eine Fußmatte in Brand gesteckt. Wegen des Feuers sei das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Kücknitz extrem verraucht gewesen und die Flammen hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits auf die Wohnungstür übergegriffen, wie die Pol

Vollverschleierte Schülerin - Nach Nikab-Urteil: Hamburg will Schulgesetz schnell ändern Hamburg/Kiel (dpa) - Nachdem das Hamburgische Oberverwaltungsgericht das Tragen eines Gesichtsschleiers in der Schule gestattet hat, drängt Schulsenator Ties Rabe (SPD) auf eine schnelle Änderung des Hamburger Schulgesetzes. "In der Schule gehört es sich, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Schüler

Hapag-Lloyd testet Bio-Kraftstoff mit altem Frittenfett Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd testet auf einem ihrer Schiffe einen Biokraftstoff, der zu 20 Prozent aus gebrauchten Speiseölen und -fetten aus der Gastronomie stammt. Der Treibstoff "B20" solle die CO2-Emissionen des Containerschiffs "Montreal Express" um bis zu 90 Prozent senken, teilte Hapag-

HSV-Spieler wieder fit für Montagsspiel gegen VfL Bochum Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine große Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie Wissenswertes aus dem Lokalsport. 16.40 Uhr: Rico Benatelli hofft auf Stammplatz bei St. Pauli Nac

Lehrerverband für Nikab-Verbot in Bildungseinrichtungen Der Deutsche Lehrerverband fordert ein Verbot von Gesichtsschleiern nicht nur in Schulen. "Ich plädiere für ein bundesweites Nikabverbot in allen Bildungseinrichtungen. Das passt nicht zu dem offenen Umgang, den wir im Unterricht pflegen wollen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger am Mont

Falsche Polizisten erbeuten im Norden Zehntausende Euro Ratzeburg (dpa/lno)- Falsche Polizeibeamten haben in Schleswig-Holstein zwei ältere Damen um Zehntausende Euro gebracht. In Mölln erbeuteten die Trickbetrüger 24 000 Euro von einer 82-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Bad Oldesloe betrogen die falschen Beamten eine 81-Jährige um eine

Nach Nikab-Urteil: Hamburg will Schulgesetz schnell ändern Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will in der Debatte um ein Nikab-Verbot an Schulen so schnell wie möglich das Hamburger Schulgesetz ändern. "In der Schule gehört es sich, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler ein offenes freies Gesicht haben, nur so kann Schule und Unte

CDU-Verkehrsexperten wollen schneller planen können Ob Schiene, Wasser oder Straße - damit grenzübergreifende Verkehrsprojekte künftig schneller umgesetzt werden können, fordern CDU-Verkehrsexperten ein einfacheres Planungsrecht. Kern der Forderung ist dabei, dass das Verbandsklagerecht eingeschränkt werden sollte, wie die verkehrspolitischen Spreche

Grün statt Wohnmobile: Grüne wollen neuen Park am Elbufer Noch stehen hier Wohnmobile, demnächst könnte es einen neuen Park direkt am Hafen geben: Die Hamburger Grünen haben am Montag ihre Pläne für die Erweiterung des Antoni-Parks am Elbufer in St. Pauli vorgestellt. "Mit der Erweiterung des Antoni-Parks in Premiumlage am St.-Pauli-Elbufer wollen wir eine