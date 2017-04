BPOLI-See: 7 Schülerinnen schnupperten „Seeluft“ bei der Bundespolizeiinspektion See Neustadt

Neustadt (ots) – Spannend, interessant und lustig……der „Girls Day 2017“ bei der Bundespolizeiinspektion See Neustadt ging für alle Teilnehmerinnen viel zu schnell vorbei! Nachdem der stellv. Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion See Neustadt die jungen Damen begrüßt hatte, wurden sie in die Aufgaben der Bundespolizei See eingewiesen. Das abwechslungsreiche Programm wurde von den Schülerinnen mit großem Interesse aufgenommen. Der laute Anflug des maritimen Bundespolizeihubschraubers und die anschließende Besichtigung waren sichtlich beeindruckend. Besonders das anschließende Einsatztraining mit Körperschutzausstattung vermittelte neue Eindrücke des Polizeiberufes. Der Abschluss bildete eine Mitfahrt auf dem in Neustadt i.H. beheimateten Bundespolizeieinsatzschiff BP 25 „BAYREUTH“. Auf See lernten die 7 Schülerinnen das richtige Bordleben kennen. Dazu gehörte auch ein leckeres Mittagessen vom Smut (Bordkoch) mit allem „drum und dran“. Eine rasante Fahrt mit dem Kontrollboot über die Ostsee rundete den erlebnisreichen Tag der Mädchen ab. Die Schülerinnen und wurden anschließend nach einem vielseitigen Tag mit neuen Erfahrungen verabschiedet.

Quelle: presseportal.de