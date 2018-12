Neustadt (ots) – Mit der Scheckübergabe am Montag endete für die Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein das Charity- Projekt 2018. Im Rahmen einer Vielzahl von Veranstaltungen wurde „für einen guten Zweck“ gesammelt. Größte Einnahmequelle war auch in diesem Jahr der „9.Tag der KÜSTENWACHE“; hier nochmals einen Dank an alle Aktiven aus dem Standort Neustadt sowie unseren Partnern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Insgesamt konnte ein Betrag von 4.639,05 EUR an das Kinderzentrum Pelzerhaken übergeben werden. Dass das Geld hier gut angelegt ist, davon konnten wir uns bereits im vergangenen Jahr überzeugen. Die Anschaffung eines therapeutischen Laufbandes ist damit in greifbare Nähe gerückt.

Quelle: presseportal.de