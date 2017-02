BPOLI-See: BP 25 verlegt nach Neustadt

Neustadt (ots) – Pressemitteilung BP 25 „Bayreuth“ an Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein übergeben Seit Indienststellung im Jahre 2003 versah das Einsatzschiff BP 25 „Bayreuth“ Dienst bei der Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven. Über viele Jahre im Seeeinsatz zwischen Deutsch-Dänischer und Deutsch-Niederländischer Grenze wurde das Schiff durch die Stammbesatzung via Nord-Ostsee-Kanal nach Neustadt überführt, um dort an eine neue Besatzung übergeben und zukünftig im regionalen Zuständigkeitsbereich der Neustädter Inspektion eingesetzt zu werden. Die Verlegung und Übergabe an die BPOLI NST wurde im Rahmen der bereits nicht mehr im Fahrbetrieb befindlichen BP 22 „Neustrelitz“ und der nur noch bis Ende März einsetzbaren BP 23 „Bad Düben“ erforderlich. Damit verfügt die Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein ab sofort über ein neues Flaggschiff, welches der Öffentlichkeit erstmals anlässlich der Veranstaltung „8. Tag der KÜSTENWACHE 2017“ vom 15. bis 16. Juli 2017 vorgestellt werden soll.

Quelle: presseportal.de