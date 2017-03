BPOLI-See: Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein Aktiver Partner beim „Girls Day 2017“

Neustadt (ots) – Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein am jährlichen Mädchen-Zukunftstag. Das Programm des „Girls Days 2017“ am 27.04.2017 ist sehr umfangreich und bietet den Teilnehmerinnen einen Einblick in den Beruf einer „Polizeibeamtin auf See“. Hierbei steht die abwechslungsreiche und hochqualifizierte Ausbildung zur „Seefrau“ oder „Technikerin“ an Bord eines Bundespolizeischiffes bzw. -bootes im Vordergrund. Es werden verschiedene Aktionen wie Mitfahrt auf einem Einsatzschiff der Neustädter Dienststelle, Besichtigung eines für den Seeraumüberwachungsflug ausgestatteten Bundespolizeihubschraubers und sowie Einsatztraining mit einem Polizeitrainer angeboten. Insgesamt 16 Mädchen können sich in einem Alter ab 14 Jahren über das Portal www.girls-day.de anmelden.

Quelle: presseportal.de