Neustadt (ots) – Der letzte Donnerstag im April ist immer ein besonderer Tag, es ist „Girls Day“! Insgesamt 13 Mädchen hatten sich über die Internetplattform, „Girls Day, Mädchen-Zukunftstag“ bei der Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein angemeldet. Der abwechslungsreiche Beruf als „Bundespolizeibeamtin zur See“ wurde durch verschiedene Aktionen dargestellt. Auf dem Tagesprogramm stand die Besichtigung eines Bundespolizeihubschraubers im Rahmen einer Ostseeflugstreife, Einsatztraining und Knotenkunde. Anschließend gingen die Mädchen an Bord des Bundespolizeischiffes BP 25 „Bayreuth“ und konnten sich bei einer Fahrt auf der Ostsee einen Einblick in das Bordleben verschaffen. Der „Smut“ zauberte für alle ein reichhaltiges Mittagessen! Das Ausschiffen erfolgte mit dem Kontrollboot in Form einer rasanten Fahrt zurück nach Neustadt. Der Einblick in das Berufsfeld „Bundespolizeibeamtin“ hat bei allen spannende Eindrücke hinterlassen. Die Bundespolizei bietet eine fundierte Ausbildung und gute Berufsperspektiven, mit stetig neuen Herausforderungen in nationalen und internationalen Bereichen. Seelig,POK`in

