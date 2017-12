Neustadt (ots) – Wie zu Jahresbeginn 2017 vereinbart und im Rahmen einer Vielzahl von Veranstaltungen und Besuchen der Neustädter Dienststelle der Bundespolizei See umgesetzt, sollte in diesem Jahr der Erlös aus der Spendenbox an das Kinderzentrum Pelzerhaken übergeben werden. Unter dem Motto „Wir helfen Helfen…“ wird auch das Veranstaltungsjahr 2018 von einer derartigen Aktion begleitet werden“, so der Inspektionsleiter bei der Scheckübergabe. Das Kinderzentrum Pelzerhaken ist eine Einrichtung zur sozialpädiatrischen Behandlung von Kindern mit Entwicklungsstörungen und neurologischen Erkrankungen. Um Wünsche wahrwerden zu lassen, soll mit dem Erlös aus der Vielzahl von Veranstaltungen nun ein in die Jahre gekommenes Laufband ersetzt werden. Kein Laufband wie eines aus dem Fitnessstudio: hier sind technische Ausstattungen erforderlich, die auf die therapeutischen Bedürfnisse der teilweise noch sehr kleinen Patienten abgestimmt werden müssen, so dass bei man bei den Anschaffungskosten von einer fünfstelligen Summe ausgehen muss. Am 05. Dezember 2017 konnte dem ärztlichen Leiter der Einrichtung, Dr. Broxtermann, die stattliche Summe von 3.500,00 EUR übergeben werden. „Für Ihre Einrichtung kommt der Nikolaus in diesem Jahr einen Tag früher…“ so die einleitenden Worte des Inspektionsleiters EPHK Antler im Rahmen der Checkübergabe. Bereits zum Jahresbeginn war klar, wohin der Erlöse bzw. die Zuwendungen aus einer Vielzahl von Veranstaltung fließen sollten, an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Neustädter Inspektion mit oder auch ohne Einsatzschiff teilnehmen; ob während der vielen Veranstaltungen an unserer Küste, im Binnenland oder insbesondere zum „Tag der KÜSTENWACHE“: die als Spendenbox umfunktionierte Positionslaterne mit dem entsprechenden Hinweis auf den zukünftigen Verwendungszweck war immer präsent. Auch wenn unsere Spende nur ein kleiner Beitrag zum Erreichen der Gesamtsumme darstellt – der erste Schritt ist vollbracht und das erwirtschaftete Geld ist gut angelegt, davon konnten wir uns überzeugen.

Quelle: presseportal.de