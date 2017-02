CDU-Fraktion wählt neuen Vorsitzenden Lötsch – In ihrer gestrigen (13.2.2017) Fraktionssitzung wählte die CDU-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft Christopher Lötsch zu ihrem neuen Vorsitzenden. Lötsch erhielt 11 Stimmen der 15 abgegebenen Stimmen. Als neuer Beisitzers im Fraktionsvorstand wurde Henning Stabe gewählt.Damit setzt sich der neue Fraktionsvorstand aus Christopher Lötsch (Vorsitzender), den beiden Stellvertretern Anette Röttger und Lars Rottloff sowie den Beisitzern Dr. Burkhart Eymer und Henning Stabe zusammen. Der Erste Stellvertretende Stadtpräsident Klaus Puschaddel gehört dem Vorstand als kooptiertes Mitglied an.

Nach seiner Wahl bedankte sich der neue Vorsitzenden Christopher Lötsch bei der Fraktion. Er habe den Vorsitz der Fraktion in einer Zeit voller Herausforderungen übernommen. Seine Aufgabe sei es, die CDU in der Lübecker Bürgerschaft vertrauensvoll und erfolgreich zu führen. Dabei wolle er an die Arbeit seines Vorgängers anknüpfen und laufende Themen und Projekte weiterverfolgen, sowie weitere Schwerpunkte setzen.