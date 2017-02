CDU Landesparteitag

„Wir haben ein hohes Interesse an einer geeinten Union“, sagte Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef Daniel Günther. „Nur gemeinsam können CDU und CSU die nächste Bundestagswahl überzeugend gewinnen.“

Günther soll zum Spitzenkandidaten der CDU für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai gekürt werden. Derzeit regiert in dem Bundesland Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) mit einer Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW).

Vorläufige Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Landesvorsitzenden

2. Wahl des/der Versammlungsleiters/-leiterin (Präsidium)

3. Wahl der Mandatsprüfungskommission

4. Wahl der Stimmzählkommission

5. Bericht der CDU-Landesgruppe Schleswig-Holstein der Bundestagsfraktion

6. Wahl von zwei Unterzeichnenden für die Eidesstattliche Erklärung

gegenüber der Landeswahlleiterin

7. Wahl einer Vertrauensperson für die Landesliste und einer

Stellvertreterin/eines Stellvertreters

8. Bekanntgabe der einschlägigen Bestimmungen des Bundeswahlgesetzes

und der Satzung der CDU Schleswig-Holsteins

9. Wahl der Bewerber/Bewerberinnen für die Landesliste zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages

10. Schlusswort des Landesvorsitzenden

Ankündigung des außerordentlichen Landesparteitages gemäß § 57 (1) der Satzung der CDU Schleswig Holstein Außerordentlicher Landesparteitag CDU Schleswig-Holstein Sonnabend | 4. Februar 2017 | 10.00 Uhr | Holstenhallen | Neumünster

Vorläufige Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit des Parteitages durch den Landesvorsitzenden

2. Wahl des Präsidiums

3. Wahl der Mandatsprüfungskommission

4. Bestätigung der Antragskommission

5. Wahl der Stimmzählkommission

6. Grußworte

7. Rede der Bundesvorsitzenden der CDU Deutschlands und Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, MdB

8. Beratung und Verabschiedung des Landtagswahlprogramms 2017

9. Anträge

10. Schlusswort des Landesvorsitzenden

Antragsschluss zu TOP 9 ist der 14. Januar 2017

Ankündigung gemäß § 57 (1) Satzung der CDU Schleswig-Holstein

Landesvertreterversammlung der CDU Schleswig-Holstein

Sonnabend | 4. Februar 2017 | 14.00 Uhr | Holstenhallen | Neumünster

Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl 2017

Vorläufige Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeitdurch den Landesvorsitzenden

2. Wahl des Wahlvorstandes (gleichzeitig Präsidium)

3. Wahl der Mandatsprüfungskommission

4. Wahl der Stimmzählkommission

5. Rede des Landesvorsitzenden

6. Bekanntgabe der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorschriften und Festlegung des Wahlverfahrens

7. Wahl von 10 Mitgliedern und zwei Stellvertretern/innen zur Unterzeichnung der Niederschrift (gem. § 23 Abs. 5 Landeswahlgesetz)

8. Wahl einer Vertrauensperson für die Landesliste und einer stellvertretenden Vertrauensperson

9. Wahl eines Organs für eine mögliche Nachwahl einer/eines neuen Listenbewerberin/Listenbewerbers (gem. § 23 Abs. 8 Landeswahlgesetz)

10. Geheime Wahl der Bewerberinnen/Bewerber für die Landesliste zur Landtagswahl 2017

11. Schlusswort des Landesvorsitzenden