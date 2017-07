CIRCUS RONCALLI in Lübeck · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · 40 Jahre Jubiläumstour – Lübeck am Holstentor · Jetzt kommt das umjubelte Spektakel nach Lübeck. Von Freitag 28. Juli bis 20. August 2017. Circusdirektor Bernhard Paul *20. Mai 1947 in Lillienfeld, Österreich. Der 70jährige ist seit 1990 mit der Artistin Elisa Larible verheiratet und hat mit ihr drei Kinder. Zwei Mädchen und dazwischen einen Sohn. Alle Artisten. Mit seiner jüngsten Tochter Lilian (19) war Paul am 14. Juli 2017 in der NDR Talk Show. Sie wird die zukünftige Circusdirektorin.

Lilian erzählte in der Sendung: „als ich 6 Jahre alt war, trat eine Kontorsionistin (Schlangenmensch) in unserem Circus auf. Als ich die gesehen hatte, war ich hin und weg davon und wusste, das will ich auch machen. Mit 7 Jahren begann ich mit rhythmischer Sportgymnastik und habe dafür jeden Tag mehrere Stunden trainiert“.

Wir konnten im TV eine tolle Vorführung ihres Könnens anschauen. Die es nicht gesehen haben, können sich ab Freitag diese Performance in der RONCALLI Manege anschauen.

Lilian (19) und ihre Schwester Vivian (27- sie arbeitet am fliegenden Trapez), sowie viele andere Artisten und Künstler freuen sich auf viele Gäste.

Der RONCALLI Zeltpalast bietet ca. 1.430 Personen Platz. Er ist rund und hat einen Durchmesser von 36 Metern. Keinen Platz ist mehr als 10 Meter vom Manegenrund entfernt.

Wer schonmal bei RONCALLI hinter die Kulissen schauen wollte, der sollte sich den 6. August vormerken, Dann findet von 10 – 12 Uhr der „Tag der offenen Tür“ am Holstentor mit einer interaktiven Mitmachshow im wunderschönen RONCALLI Zeltpalast statt. Der Eintritt ist frei.

Vorstellungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 15:30 u. 20:00 Uhr

Samstag 15:00 u. 20:00 Uhr

Sonn u, Feiertag 14:00 u. 18:00 Uhr

Montag u. Dienstag spielfrei

Kartenvorbestellung:

Tel.: 0451 88079900

Tel.: 0221 96494260

Info: www.roncalli.de