CIRCUS RONCALLI vom 1. – 25. August 2019 in Lübeck · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Das neue Programm – „Storyteller: Gestern * Heute * Morgen“. Am Sonntag, 28. Juli 2019 wurde vier Stunden das Gelände am Holstentor vermessen. Das geht heute per GPS. Da kann auch ein kleiner Baum stehen bleiben und braucht nicht gefällt werden. Es ist der kleinste Platz auf dem CIRCUS RONCALLI steht.Am Montag, 29. Juli 2019 wurde das Zelt aufgebaut. Zuerst wurde es gereinigt und dank vier moderner Motoren dauerte es nur wenige Minuten und von meinem Standort, war das Holstentor aus meinem Blickfeld verschwunden.

Markus Strobl, leitet das Medienbüro des CIRCUS RONCALLI. Er ließ von seiner Medien-Assistentin Neele Ziesing einen grünen Helm und eine orangefarbene Warnweste für mich bringen. Ohne Helm darf man nicht unter das Zelt bevor es komplett verankert ist. Für den Aufbau der Zeltkonstruktion ist der Zeltmeister Michele Rossi zuständig. Man erkennt ihn an seinem gelben Schutzhelm und einer blauen Weste. Nach dem alle Querstützen gesetzt waren, wurde eine kurze Mittagspause eingelegt. Ein Pizzabote brachte eine italienische Nationalspeise Pizza-Salami. Wie man es an seinem Namen schon lesen kann, ist Michele Rossi ein waschechter Italiener. Geboren ist er aber in einem Circus in Kopenhagen in Dänemark. Seine Eltern stammen aus Italien und waren auf Tournee in Dänemark. Michele sagte: „Ich bin ein echtes Circus-Kind. Habe als Jongleur gearbeitet, mich aber mehr für die Technik interessiert und von anderen Zeltmeistern gelernt. Ich war in diversen Circus-Unternehmen, habe geschaut und gelernt und nun bin ich selbst schon 10 Jahre Zeltmeister bei RONCALLI. Meine Frau Natalia und ich haben zwei tolle Jungs, der ältere ist vier Jahre alt und heißt Michele so wie ich und der kleine heißt Nickolas, der ist zwei Jahre alt. Komm wir machen noch ein gemeinsames Foto mit meiner Frau und den Kindern die wollen die in die Stadt, einkaufen und ich muss weiter arbeiten, die Männer warten“.

Natalia Rossi arbeitete als Trainingspartnerin von Vivian, der ältesten Tochter von Bernhard Paul. Nach der Geburt von Natalias beiden Söhnen entwickelten die beiden Frauen eine gemeinsame Darbietung. In luftiger Höhe wirbeln die beiden Grazien nun an einem edlen Kronleuchter unter der Circus-Kuppel. Lili Paul, die jüngere Tochter von Bernhard Paul befindet sich im Juli und August 2019 als Cristalakrobatin in Innsbruck/Österreich. Das Design-Team von Swarovski hat in vielen Stunden Handarbeit ein Kristall-Kostüm für die Künstlerin entworfen und maßgeschneidert. Ein Kostüm, das Roncallis Poesie veredelt.

Sohn Adrian Paul ist der künstlerische Leiter des Apollo Varieté in Düsseldorf.

Bleibt noch einer übrig, Bernhard Paul, der ist der Chef.

CIRCUS RONCALLI ist ein Theater und sein diesjähriges Programm heißt: „Storyteller: Gestern-Heute->Morgen“.

Platz gibt es für 1499 Gäste. Ab 1500 Gäste müsste man eine eigene Feuerwehr haben.

Bei dem Personal und den Artisten gibt es genügend gutausgebildete Ersthelfer.

Es gibt 120 Circus-Wagen, davon sind 80 Historische Wagen. 40 Wagen haben die Straßenzulassung für 80Km/h und 40 Wagen 25Km/h, die werden in der nächsten Zeit auch umgerüstet. Diese Fahrzeuge werden auf Tiefladern befördert aber meistens mit der Bahn. Es gibt noch 20 Zugmaschinen und auch andere Historische Motorfahrzeuge.

Markus Strobl erzählte mir: „Wir spielen 300 Tage im Jahr, da bleiben noch 65 Tage für den Auf- und Abbau und für die Instandsetzung und Umrüstung der Fahrzeuge übrig“.

Man kann noch viel über RONCALLI zu berichten.

