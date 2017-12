Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Claus Wilcke auf dem Kultur-Gut Hasselburg · Claus Wilcke, den alle etwas Älteren ganz gewiss noch als „Percy Stuart“ in einer der erfolgreichsten ZDF-Vorabend-Serien in Erinnerung haben, besuchte gestern für zwei Weihnachtslesungen das Kultur-Gut Hasselburg bei Altenkrempe. Mit dem ersten Gedicht zog der Schauspieler, der seine Karriere am Goethe Theater in seiner Geburtsstadt Bremen begann und auch am Stadttheater in Lübeck gastierte, die Gäste im ausverkauften Herrenhaus in seinen Bann. Die Auswahl seiner weihnachtlichen Gedichte und Geschichten waren exzellent, besonders bei der Weihnachtsgeschichte über den alten Christbaumständer von Stephan Keim tobte das Publikum.

Musikalisch begleitet wurde Claus Wilcke von Wolfgang Seifen am Flügel und an Historischen Instrumenten. Die beiden Protagonisten spielten sich die Bälle zu und als beide die Zuschauer zum Mitsingen aufforderten, stimmte dieses sofort ein.

Claus Wilcke wurde von Olga Tschechova, der Grand Dame des deutschen Films entdeckt. Wilcke spielte in seiner langen Karriere mit zahlreichen großen deutschen Schauspielern zusammen, darunter Elke Sommer, Horst Frank und Mario Adorf. Schon zu Beginn seiner Karriere entdeckte ihn das Fernsehen: Als einer der ersten Eigenproduktionen für sein Vorabendprogramm spielte er den smarten Percy Stuart an der Seite von Horst Keitel. Das Team erreichte pro Folge 22 Millionen Zuschauern und war beliebt bei allen Generationen. Diese Beliebtheit wurde mit einem „Bambi“ ausgezeichnet, die Bravo-Leser wählten ihn sogar dreimal zu einem der TV-Helden. Dafür gab des den legendären „Otto“.

„Aber wirklich stolz bin ich auf den ,Scharlih‘, verriet mir der einstige Held vieler Teenager beim gemütlichen Zusammensitzen mit Gastgeberin Heikedine Körting, „diesen Preis erhielt ich für meine schauspielerischen Leistungen während der Karl-May-Festspiele.“ Diesen Preis erhielten u.a. auch Pierre Brice, Marie Versini und Karin Dor.

Besonders gefragt ist Claus Wilcke als Synchronsprecher. In mehr als 800 Filmen ist seine markante Stimme zu hören: Er verlieh u.a. William Shattner, Warren Beatty, James Coburn, Sammy Davis jr. und Omar Sharif seine Stimme.

Gestern die Lesungen in Hasselburg und heute Nachmittag steht er schon wieder in Wuppertal auf der Bühne, denn er gehört mit 78 Jahren immer noch zu festen Ensemble des Stadttheaters. Dennoch wurde es spät und auch ich lauschte seinen Erzählungen mit Begeisterung. Zum Abschied verriet er mir noch, dass er bald zurück in den Norden kommt, um hier Theater zu spielen. Na, dann bis bald Percy Stuart – Claus Wilcke.