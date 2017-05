„Der Kalkberg tanzt(e)!“ in Bad Segeberg

Fotos: TBF/Holger Kasnitz (folgen) – Der Kalkberg in Bad Segeberg kann mehr als Cowboy und Indianer – das hat die bunte Schlagernacht wiedermal eindrucksvoll bewiesen. Am Samstag feierten über 7.500 Fans bei der Schlagernacht des Jahres ausgiebig mit einem Star-Potpourri der deutschen Schlagerszene mit Hits der letzten fünf Jahrzehnte. Bad Segeberg, 06. Mai 2017 – Marmor, Stein und Eisen bricht, aber diese tolle Stimmung nicht! Bei der „Schlagernacht des Jahres“ feierten Schlagerfans über vier Stunden ihre Idole. Über 13 Künstler sorgten für viel Bewegung auf den Rängen und vor der Bühne. Besonders die bekannten Klassiker wie „Viva Colonia“ von De Höhner oder „Major Tom“ von Peter Schilling brachten die Besucher „völlig losgelöst“ zum Mitsingen.

Gute Laune hatte auch das Wetter: Bei Sonne und angenehmen 13 Grad blieben die Besucher glücklicherweise trocken. Besonders die Fans von Maite Kelly kamen auf ihre Kosten als die Sängerin zum Greifen nah bei ihrem ersten Song durch die Besucherränge ging. Auf der Bühne standen über den gesamten Schlagerabend hinweg Die Trovatos, Wirtschaftswunder, Mary Roos, Bernhard Brink, Feuerherz, Peter Wackel, Michael Holm, Maite Kelly, Peter Schilling, De Höhner, Kerstin Ott, Marianne Rosenberg und die Saragossa Band. Der Radio- und TV-Moderator Christian Schröder führte das begeisterte Publikum gekonnt durch das Programm.

Auch der Mitveranstalter Hans Scherer, Geschäftsführer von Scherer & Friends, zeigt sich sehr zufrieden: „Das Motto der Schlagernacht lautete „Der Kalkberg tanzt!“ und das hat das Publikum auch wunderbar in die Tat umgesetzt. Ein toller

Abend, der sicher vielen in Erinnerung bleiben wird.“

Und ganz bekanntlich heißt es nun „Nach der Show ist vor der Show“. Die Schlagernacht des Jahres 2018 ist längst in der Mache und steht schon in den Startlöchern. Stars wie VoxxClub, Michelle, Die Münchner Freiheit, Nicole und die Spider Murphy Gang haben für den 5. Mai 2018 schon zugesagt – viele andere werden noch folgen. Der Vorverkauf beginnt ab dem 6. Mai 2017 und Tickets gibt es an allen

bekannten VVK-Stellen, unter www.eventim.de, www.shtickets.de sowie in den Ticket-Centern der sh:z Tageszeitungen.

Der „frühe Vogel“ spart, denn für diese wird ein Early Bird Ticket angeboten: Wer sich zwischen dem 6. und 31. Mai Tickets sichert, bekommt einen Preisvorteil von 5,00 € pro Karte.

Weitere Konzerte am Kalkberg:

Fury In The Slaughterhouse 12.5.2017 (ab 45,95 Euro)

Santiano 13.5.2017 (ausverkauft) – Zusatzshow 14.5.2017 (ab 45,80 Euro)

Santiano 12.5.2018 (VVK beginnt am 13.05.2017)

Besuchen Sie uns auch online unter www.kalkberg-events.de