Deutsche Marine lädt zu internationaler Konferenz – „Chiefs of European Navies“ – Am Donnerstag, den 11. Mai und Freitag, den 12. Mai 2017, findet das 28. Treffen der „Chiefs of European Navies“ (CHENS) statt. Bei dieser jährlichen Veranstaltung treffen sich die Inspekteure aller 26 europäischen Marinen sowie Vertreter der NATO und der EU.

Als diesjähriger Gastgeber hat der Inspekteur der Deutschen Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, alle europäischen Inspekteure nach Hamburg eingeladen, um über ausgewählte Themen zu beraten. Ziel der diesjährigen Veranstaltung ist es, mit den Teilnehmern über die Herausforderungen der kommenden Jahre am europäischen Arbeitsmarkt und den daraus resultierenden Handlungsnotwendigkeiten für die Marinen zu diskutieren.

Neben Vorträgen und Diskussionen werden sich die hochrangigen internationalen Gäste im Rahmen einer Schiffsführung auf der Fregatte „Nordrhein-Westfalen“ über die neueste Schiffsklasse der Deutschen Marine informieren. Die erste von insgesamt vier Fregatten wird im Sommer in Dienst gestellt. Die Fregatten der Klasse F125 läuten eine neue Ära ein: Mit ihren innovativen Personal- und Nutzungskonzepten steigern diese Schiffe die Professionalität und Attraktivität der Marine gleichermaßen. Die Schiffe können bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben. Hohe Automation und robuste Technik machen es möglich. Indes rotieren die insgesamt acht Besatzungen alle vier Monate über die vier Fregatten. Dadurch werden Abwesenheitszeiten reduziert und die Planbarkeit des Dienstes erhöht